自分名義の預金口座を不正に他人に譲り渡し対価を受け取っていたとして岐阜市民病院の職員が逮捕されました。 【写真を見る】預金口座情報を売り渡した疑いで逮捕岐阜市民病院職員SNS型の投資詐欺で使われる 逮捕されたのは、岐阜市民病院の職員、篠田健太郎容疑者（48）です。 警察によりますと、篠田容疑者は去年8月、自分名義の預金口座のキャッシュカード1枚と暗証番号を書いたメモを、何者かに譲り渡した疑いが