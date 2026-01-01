横浜市の住宅関連会社ナイス（旧すてきナイスグループ）の決算を粉飾したとして、金融商品取引法違反の罪に問われた元会長ら2人を無罪とした差し戻し後の横浜地裁判決について、横浜地検は控訴期限の5日、控訴を断念したと明らかにした。無罪が確定した。地検の久家健志次席検事は「原判決を覆すに足りる新たな立証は困難であると考えた」とコメントした。元会長と元社長は2015年3月期決算で、子会社などを使い利益を水増し