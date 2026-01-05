５日、国務院新聞弁公室が開いた長江経済ベルトの１０年間の発展成果を紹介する記者会見。（北京＝新華社記者／潘旭）【新華社北京1月5日】中国国務院新聞（報道）弁公室は5日、長江経済ベルトのこの10年の発展成果を紹介する記者会見を北京市で開いた。国家発展改革委員会の王昌林（おう・しょうりん）副主任、生態環境部水生態環境司の蔣火華（しょう・かか）司長、交通運輸部総合規画司の金敬東（きん・けいとう）氏、