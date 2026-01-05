記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月5日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は5日の記者会見で、中国はカンボジアとタイの友好的近隣国として、両国間の停戦合意が段階的に履行され、タイ側に拘束されていたカンボジア兵士18人が無事に帰国したことに留意し、安堵していると表明した。林氏はまた次のように述べた。カンボジアとタイが引き続き前向きに歩みを進め、対話と意思疎通