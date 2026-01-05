先月、東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事。港区と東京消防庁が火事があった個室サウナ店に立ち入り検査を実施したことがわかりました。先月15日、東京・赤坂の個室サウナ店で松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）が死亡した火事。港区と東京消防庁が5日、火事のあった店に立ち入り検査を実施したことがわかりました。東京消防庁によりますと、立ち入り検査では消火器やスプリンクラーなどの消防用設備を点検し、避