プレミアリーグのマンチェスター・シティがCBの補強を計画している。『BBC』によると、ターゲットはクリスタル・パレスのマーク・グエイ。チェルシーユース出身の25歳で、2021年からパレスでプレイしている。頼れる守備者としてチームを支えており、イングランド代表でも先発に名を連ねている。所属クラブであるパレスとの契約は今季限り。契約延長の話はなく、フリーになる来夏の争奪戦が予想されている。シティは直近のリーグ戦