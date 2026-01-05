コモ1907は新年最初の試合であるセリエA第18節でウディネーゼと対戦し、1ｰ0で勝利をおさめた。2026年を幸先の良い形でスタートできたセスク・ファブレガス監督は試合後のインタビューで左WGのヘスス・ロドリゲスについて信頼を寄せるコメントを残したと『AS』が伝えた。20歳のスペイン人であるヘスス・ロドリゲスは今夏にベティスからコモへ加入すると、14試合に出場して今季のコモの躍進に貢献。ゴールこそまだ挙げていないが4ア