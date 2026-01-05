レアル・マドリードがMFの補強を検討している。『AS』によると、ターゲットはプレミアリーグのクリスタル・パレスでプレイするアダム・ウォートン。現在、大橋祐紀と森下龍矢の2人の日本人選手が在籍するブラックバーン出身のMFで、2024年にパレスにステップアップしている。今季は日本代表の鎌田大地とダブルボランチでコンビを組んでおり、ここまで公式戦27試合に出場、3アシストを記録している。選手としての最大の特長は、左足