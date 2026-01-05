「プロレス・新日本」（５日、大田区総合体育館）４日の東京ドーム大会で衝撃デビューを飾った２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）が、自身初のタッグマッチに臨んだ。８人タッグマッチで矢野通（４７）、ＹＯＨ（３７）、マスター・ワト（２８）と組み、前夜撃破した極悪レスラーのＥＶＩＬ、成田蓮（２８）、ドン・ファレ（４３）、ディック東郷（５６）組と対戦。ＹＯＨが東郷を退けてプ