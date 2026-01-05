JIMMY CHOOから、ポジティブなムードを足元に届けてくれる新作スニーカー「SUNNY（サニー）」が登場しました。フェミニニティと洗練というメゾンの核を、モダンなトレーナーとして再解釈した一足は、軽やかで心地よい履き心地が魅力。日常に寄り添いながらも、さりげなく気分を高めてくれる存在感で、きれいめにもカジュアルにもフィットします。毎日のスタイルに新しい輝きを添えてくれる注