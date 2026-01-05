カブス・鈴木誠也外野手の妻でキャスターの畠山愛理が４日、テレビ東京系「芸能界オールスター草野球２０２６出川哲朗『テツローズ』ＶＳ有吉弘行『アリヨシズ』」で始球式を務めた。元新体操日本代表で、プロ野球の始球式でも披露してきたアクロバット投法を再現。右足を高々と上げるＩ字バランスから、軸足を支点にクルリと回転しながら本塁へ投球した。２２年に第１子を出産したが、ママになっても柔軟性は健在。ツーバウ