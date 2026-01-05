ウクライナ保安局（SBU）のマリュク長官と会談するゼレンスキー大統領（左）＝昨年6月、キーウ（ウクライナ大統領府提供、ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は5日、情報機関トップのウクライナ保安局（SBU）のマリュク長官を交代させる方針を示した。次のポストは明らかにされていないが、マリュク氏は同日、通信アプリで「世界水準の特殊作戦を引き続き遂行し、最大限の損害を敵に与え続ける」と表