ピボット分析東京時間（23:05現在） ドル円 現値156.77高値157.30安値156.47 158.05ハイブレイク 157.68抵抗2 157.22抵抗1 156.85ピボット 156.39支持1 156.02支持2 155.56ローブレイク ユーロ円 現値183.07高値184.06安値182.82 185.05ハイブレイク 184.56抵抗2 183.81抵抗1 183.32ピボット 182.57支持1 182.08支持2 181.33ローブレイク