各国の長期金利（NY時間09:06）（日本時間23:06）（%） 米2年債 3.467（-0.006） 米10年債4.179（-0.012） 米30年債4.870（0.000） ドイツ2.885（-0.015） 英国4.513（-0.024） カナダ3.446（-0.024） 豪州4.798（-0.040） 日本2.117（+0.058） ※米債以外は10年物