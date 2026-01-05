きょうのドル円は、ロンドン時間に緩やかな戻り売りに押されていたものの、ＮＹ時間に入って下げ渋る動きが見られ、１５６円台後半での推移となっている。 トランプ政権が突如、ベネズエラへの軍事作戦を展開。マドゥロ大統領をベネズエラから拘束・排除し世界を驚かせている。ただ、いまのところ市場は比較的落ち着いた反応を示している。 一部からは、「短期的には影響は小さいが、石油供給を確保することで長期的に