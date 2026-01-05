先ほどカシュカリ・ミネアポリス連銀総裁の発言が伝わっており、「現在の政策金利は中立水準に近い可能性がある」との見解を示した。今後の金融政策は経済データ次第だとも述べた。 「この２年ほど、われわれは経済が減速するだろうと予想し続けてきたが、実際の経済は私の予想を遥かに上回る強さを見せてきた」と語った。同総裁は今年のＦＯＭＣで議決権を持つ。