笹川平和財団上席フェローの渡部恒雄氏と明海大の小谷哲男教授が５日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国によるベネズエラへの地上攻撃を巡って議論した。米国の狙いについて、渡部氏は、いざという時には軍事力を用いるという姿勢を示すことで、「軍事力を行使しなくても脅しがきくようにしたいと思っている」と分析した。小谷氏はコロンビアやメキシコを例に挙げながら、「他の中南米諸国が米国（の意向）に反す