マンチェスター・ユナイテッドは5日、ルベン・アモリム監督の解任を発表した。エリック・テン・ハフ前監督の解任を受け、昨季途中にマンチェスター・U指揮官に就任したアモリム監督。しかし、低迷するチームを立て直すことができず。プレミアリーグで勝ち点や勝利数、敗戦数のクラブワースト記録を更新し、クラブワーストの15位でシーズンを終えた。UEFAヨーロッパリーグでは決勝に進出しながらも、トッテナムに敗れて準優勝