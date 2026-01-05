新日本プロレス５日大田区大会でＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）、ＯＳＫＡＲ（２７）組が「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」覇者のザック・セイバーJr.（３８）、大岩陵平（２７）を下してＶ２とした。ＷＴＬ優勝チームのＩＷＧＰタッグ王座挑戦は１月４日の東京ドーム大会で行われるのが通例だが、今年はザック＆大岩の希望で、棚橋弘至引退試合（vs オカダ・