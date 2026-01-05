ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2025年12月31日（水）から2026年1月1日（木）にかけて、新年を祝うメインイベント「カウントダウン・モーメント」を開催しました。パークの1年を凝縮したスペシャルステージのフィナーレとして、グラマシーパークを中心に盛大なカウントダウンを実施。日付が変わる瞬間、約4,000発もの超豪華花火が打ち上がり、2026年の幕開けを華やかに祝福しました。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン