箱根駅伝で３連覇を果たした青学大の原晋監督と出場メンバーが５日、日本テレビ系「ＺＩＰ！」に出演した。原監督はメンバーとともに舞台裏を振り返り、締めくくりには「来年勝てば１３年１０度の総合優勝になりますので、４連覇目指して頑張りたいと思います」と決意。アナウンサーから恒例となっている４年生への卒業旅行プレゼントについて質問されると、「優勝すればお約束事なので、旅行をお約束したい」とうなずいた。