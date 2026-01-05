昨年3月、見頃を迎えた静岡県河津町の「河津桜」5日午後8時ごろ、静岡県河津町田中の山林で「火が見える」と複数の近隣住民から119番があった。県警下田署によると木造平屋住宅から出火し、裏手の山林に延焼した。けが人の情報はなく、下田消防本部などが消火活動に当たっている。河津町は早咲きで知られる「河津桜」が川沿いに植えられている。署によると、山林付近には桜の原木があるが、焼けてはいないという。消防車両のイ