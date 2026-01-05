テレビ朝日の森葉子アナウンサー（39）が5日、同局アナウンサーの公式インスタグラムを更新。第2子妊娠したことを発表した。「明けましておめでとうございます。私事ですが・・・今年家族が1人増えます」と報告。「しばらくお仕事をお休みさせて頂きますが、大切なものが増え活力が増す分、パワー満タンで戻ってきます！今年もよろしくお願い致します」と伝えた。森アナは千葉・いすみ市出身。木更津総合高から、茨城大教育学部で