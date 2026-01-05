松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）が、1月5日から放送がスタート（毎週月曜よる10時放送）。本作は、主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさが散りばめられたヒューマン・サスペンス。子どもたちの生活と幸せを守るために、妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。主人