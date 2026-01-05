ベネズエラのマドゥロ大統領がアメリカ軍に拘束されたのは中国の特使と会談した数時間後だったと、アメリカメディアが報じました。ワシントン・ポストは4日、ベネズエラのマドゥロ大統領が中国のラテンアメリカ事務特別代表・邱小蒞氏が率いる代表団と会談した数時間後にアメリカ軍の襲撃を受け、拘束されたと報じました。会談のわずか数時間後にアメリカ軍の攻撃が始まったことについて「中国の当局者は衝撃を受けた」とし