TKOの木本武宏さんが自身のX（旧ツイッター）を更新し、人生初となる顔のイボ取りを行ったことを報告しました。【写真を見る】【 TKO・木本武宏 】人生初「顔のイボ取り」を報告「細かく100個くらいあるんやってまず今日はまず30個ほど取る」木本さんは「今から人生初のイボ取りをする。おじさんになったら気づかないうちに顔中にできてるアレ。出演させてもらった美肌専門チャンネルで『せめて肌を綺麗にしたい』と相談した