J1アビスパ福岡が5日、新体制で初の練習に臨み、DF奈良竜樹（32）が取材に応じた。今季の主将は未発表ながら、奈良は昨季まで3年連続で主将を務めたチームの大黒柱。金明輝前監督のコンプライアンス違反と契約解消を受け「びっくりした」と驚きつつ、冷静に練習に臨んだ。練習前には選手を代表してサポーターにあいさつし、練習後の円陣では「自分ではコントロールできないことが日々起こる中、そこにとらわれて今この瞬間やれ