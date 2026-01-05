1月5日夜、静岡県沼津市のスーパーの駐車場で、倉庫として使っていた車が燃える火事がありました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】倉庫として使っていた車が燃える火事 現場の様子 1月5日午後6時55分頃、沼津市原のスーパーの駐車場で、「白いバンの左後部座席から約1～2mの炎及び黒煙が上がっている。車の中に人はいない。現在、従業員が初期消火にあたっている」と付近の人から消防に