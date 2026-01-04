消防車両のイメージ5日午後6時ごろ、大阪府大阪狭山市東池尻3丁目の店舗兼住宅で「1階から火と煙が出ている」と近所の女性から119番があった。地元消防によると男女2人が病院に搬送され、死亡が確認された。80代とみられる。府警は連絡が取れない住人とみて身元を調べる。府警によると、午後9時20分ごろに鎮火したが、木造2階建てがほぼ全焼した。周囲への延焼はなかった。現場は南海電鉄高野線狭山駅から、南東に約800メー