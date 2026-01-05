入園式でママ友に嫌味を言われた遙さんは、親切な別のママ友とも出会えました。彼女の優しいフォローを有難く思うものの、義母が現実と異なるアドバイスをしたことに不信感を持ったようです。そんな夫の地元の幼稚園で、遥さんは苦境に立たされることに…。＞＞【まんが】ママ友ゲーム