【ニューヨーク共同】週明け5日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比09銭円安ドル高の1ドル＝156円90銭〜157円ちょうどを付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1654〜64ドル、182円96銭〜183円06銭。米長期金利が上昇傾向となり、日米の金利差拡大を意識した円売りドル買いがやや優勢となった。