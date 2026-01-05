テレビ朝日「夫が寝たあとに新春２時間ＳＰ」が３日、放送され、５児ママの辻希美＆杉浦太陽夫妻が出演した。辻ファミリーと家族ぐるみの付き合いという俳優・小池徹平も登場。辻は「奥さんと一緒に」と小池の妻で女優・永夏子も親しくしていることを明かした。小池と永は２０１８年に結婚。長男（６）、次男（４）がおり、長男は今年３月に卒園式を迎え、４月に小学校入学を控えている。「年子（としご）」なので、１学年違