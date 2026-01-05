テレビ朝日の森川夕貴アナウンサーが仕事始めを報告するも、まさかの結末を明かし話題を呼んでいる。５日にインスタグラムで「やってきました２０２６年。仕事始めの今日。張り切って３０分早く出社したのに番組がお休みだったのさ。出社５分で退社。ちーん。むーん」とお茶目なエピソードをつづると、米国で撮影したと思われるデコルテがあらわになったスタイルでのショットなどを披露。第１子との親子ショットも添え「産後