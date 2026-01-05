フィギュアスケート女子の１０年バンクーバー五輪金メダリストのキム・ヨナさん（３５）が５日、自身のインスタグラムを更新。Ｄｉｏｒの新作バッグを合わせたコーデを投稿した。キム・ヨナは大きなリボンデザインの黒のバッグを紹介。白のコートやカーキの半袖ニットに合わせた写真を添え、「ＤｉｏｒＢｏｗｂａｇ」と記した。金メダルを獲得して１５年、昨年９月に３５歳となった今も若々しく、美貌は健在。「こんな可