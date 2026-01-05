【リオデジャネイロ＝大月美佳】米紙ニューヨーク・タイムズは４日、米軍によるベネズエラ攻撃で死者数は８０人に上ったと報じた。ベネズエラ当局の話だとしている。キューバ政府は同日、攻撃でベネズエラ軍や警察で任務に就いていたキューバ人３２人が死亡したと発表した。ベネズエラ国防相は、米国に拘束されたニコラス・マドゥロ大統領の警護チームの大多数が死亡したと発表しており、キューバ人が多く含まれていたとみられ