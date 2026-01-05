アビスパ福岡が5日、福岡市内で新体制発表会を行い、新加入6選手が意気込みを語った。昨年の発表会では安藤智哉が「ドゥーと呼んでください」と発言。サポーターの心をつかむと春先からスタメンに定着し、日本代表入りを果たした末にドイツ1部のザンクトパウリへ移籍した。1年で飛躍的に成長した安藤の話が紹介されると、J1神戸から加入したオビ・パウエルオビンナは「ドゥーと呼んでください」とあいさつし、会場を沸かせた