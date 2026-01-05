１月５日夜、静岡県河津町で住宅を焼く火事があり、火が周辺の山に広がりました。 警察によりますと、火事があったのは河津町田中で、木造平屋建ての住宅から出火したということです。 住宅から出火した火は付近の山に燃え広がりました。山の付近には「河津桜原木」がありますが、原木は焼けてはいないということです。 【写真を見る】【速報】住宅火災から山火事に 町のシンボル「河津桜原木」付近の山が燃える=静岡・河津町