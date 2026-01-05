ドラマ・バラエティー・舞台などで活躍した剛州さんが12月27日にすい臓がんのため亡くなっていたことが5日、所属する浅井企画の公式サイトで発表されました。69歳でした。所属事務所のプロフィルによると、剛州さんは1956年9月24日生まれ、山口県出身。1979年、立正大学経済学部卒業と同時に坂上二郎さんの内弟子となり、3年1か月務め独立。舞台『カンコンキンシアター』や、大河ドラマ『新選組！』の平間重助役など、数々の舞台や