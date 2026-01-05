「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）新弟子検査が５日、東京・両国国技館で行われ、受検者８人が体格検査（身長１メートル６７、体重６７キロ以上）をパスした。長崎・佐世保市出身の中里昌暉（１８）は１８４センチ、１４４キロだった。「料理が好きなので、早くちゃんこを作りたい」と、ユーモアあふれる目標を掲げた。中学まで柔道に励み、九州大会に出場。「ずっと相撲が好きだった」と北松農高に進学してか