ソフトバンクのドラフト５位・高橋隆慶内野手＝ＪＲ東日本＝が５日、福岡・筑後市の「若鷹寮」に入寮した。右の長距離砲として期待が懸かる２４歳は「福岡までの道のりで、本当に自分がソフトバンクホークスの一員になってこれからプロ野球選手としてやっていくんだなと身に染みました」と、高揚感を口にした。年末には、中大時代の１学年先輩にあたる阪神・森下翔太外野手と自主トレをともにした。直々に誘いを受け「移動を含