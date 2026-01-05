ソフトバンクのドラフト４位・相良雅斗投手＝岐阜協立大＝が５日、福岡・筑後市の「若鷹寮」に入寮した。新幹線で福岡入りし「より一層やってやろうという気持ちになった」と気合を入れた。１１月に右肘の内側側副靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）を受けたため、ルーキーイヤーはリハビリから始まる。この日も右肘に補助器具を着けて取材に応え「プランが色々あるんですけど、順調に進んでいます」と復帰への道のりに問題は