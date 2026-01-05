東京六大学野球の早大が5日、西東京市内のグラウンドで始動した。2季ぶりの王座奪還がかかる今春のリーグ戦に向け、来月の23日から10日間、米国のロサンゼルス、サンフランシスコで合宿を行う。25日には佐々木麟太郎が所属するスタンフォード大との対戦が予定されている。小宮山悟監督は「オープン戦なので交流を深めるという意味合いも強い。ただ、強いチームですからそれなりの試合にもなる」と話した。ロサンゼルス遠征は