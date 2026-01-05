５日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、米軍がベネズエラで軍事作戦を展開し、マドゥロ大統領を拘束したことを冒頭で報じた。武力による侵略行為で国際法違反との指摘も出ている今回の動きについて、キャスターの大越健介氏は「２０２６年、年明け早々から世界は大きく揺らいでいます」とまず報じると「トランプ大統領によるベネズエラへの軍事作戦について、トランプ氏は『誰も見たこと