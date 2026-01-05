5日放送された『たくはる1年記念日デート＆新シーズン解禁！ 今日好き特別編』にて、“たくはる”カップルが思い出の地でドレスアップ、あまりの美しさにコメント欄が殺到した。【映像】美しすぎる美男美女カップル「女子高生ミスコン2022」でグランプリを獲得し、“日本一可愛い女子高生”として話題となったはるな（村谷はるな）と、彼氏のたくや（林田拓也）は2人が結ばれた場所、冬のソウルに舞い戻る。1年前を振り返り懐