「バスケットボール・皇后杯」（５日、東京・駒沢体育館）バスケットボール女子でリオ五輪、パリ五輪日本代表の吉田亜沙美（３８）＝三菱電機＝がファイナルラウンド１回戦の秋田銀行戦で先発出場し、３ポイント２本を決め、６得点を挙げた。１０９−８７での勝利に貢献した。昨年大みそかに自身のインスタグラムでがんが見つかり、手術などの闘病を経て復帰したことを公表。その後初めての試合だった。試合終盤に左膝を負傷