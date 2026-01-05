口を開けば自慢話をする人はうっとうしいと嫌われるものだ。ところが、誰も表だって反論はしない。それが「大人のやり方」かもしれないが、誰も何も言わないことにモヤモヤし、ついに自分から自慢話に反論してしまったら……。【マンガ】「は？」「下品すぎる」ママ友全員ドン引き。冗談まじりの発言で炎上した44歳の苦い思い出ママ友の自慢話への間違った対応……原案：亀山早苗マンガ：poko（@daccho_poko）(文:All About 編集部