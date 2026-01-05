巨人・坂本勇人内野手（37）が、中日・大島洋平外野手（40）、楽天・浅村栄斗内野手（35）とともにYouTube「名球会チャンネル」に出演。大島の打席の守り方を明かした。俊足の左打ち。坂本は「僕はショートやってたんで、難しかった」と振り返った。遊撃の守備範囲に来る大島の打球は主に2種類。三遊間を破るゴロヒットと変化球を拾って投手の足元を襲うセンター前へのヒットだという。「どっちを守ったらいいか難しい」と