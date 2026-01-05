ヘリポートから裁判所に向かうベネズエラのマドゥロ大統領（右奥）＝5日、米ニューヨーク・マンハッタン（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米軍に拘束され、米東部ニューヨーク市の拘置所に収容されたベネズエラのマドゥロ大統領が5日正午（日本時間6日午前2時）、市中心部マンハッタンのニューヨーク連邦地裁に初出廷する。米国への大量の麻薬密輸や機関銃所持など四つの罪に問われており、罪状認否も行われるとみられる。