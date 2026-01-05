シンガーソングライターの松山千春（70）が4日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、「別格」と思う歌手を明かした。松山は歌のうまい歌手について話し始め、声の良さや大小など、人の好みによるところがあると話した。その上で「俺はね、声がいいも悪いも、大きいも小さいも。音程がいいも悪いも。それを通り越したね、美空さんはいつも言うけど別格だと思いますよ」と美空ひばりさんの名を挙げた