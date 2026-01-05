スターダムは５日、ワールド王者の上谷沙弥の休暇と欠場を発表した。「現在の体調面を考慮し会社の判断として一定期間の休暇を設ける事といたしました。これに伴い次回以降の大会を欠場いたします」と説明。復帰は２月７日エディオンアリーナ大阪第１競技場大会を予定している。「上谷沙弥選手の試合を楽しみにして下さっていたお客様には、大変申し訳ございません。何卒ご理解ご了承の程よろしくお願いいたします」と理解を求め